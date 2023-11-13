МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации может назвать дату выборов президента России 13 декабря, предположительно, назначат на 17 марта, рассказал РИА новости источник в парламенте. В Совфеде оценили потенциал новых регионов в аграрной сфере

По словам собеседника агентства, верхняя палата парламента, вероятно, назовет дату выборов 13 декабря.

"17 марта 2024 года", — сказал он, говоря о вероятных сроках проведения выборов.