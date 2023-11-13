2023-11-13T13:51:00+03:00
2023-11-13T13:56:21+03:00
2023-11-13T13:51:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231113/842249747.html
Источник раскрыл, когда СФ может объявить дату выборов президента
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Совет Федерации может назвать дату выборов президента России 13 декабря, предположительно, назначат на 17 марта, рассказал РИА новости источник в парламенте. По словам собеседника... ПРАЙМ, 13.11.2023
общество , новости, совфед, выборы президента россии
https://cdnn.1prime.ru/images/83608/77/836087747.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83608/77/836087747.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83608/77/836087744.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83608/77/836087744.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83608/77/836087727.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83608/77/836087727.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20231113/842247549.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации может назвать дату выборов президента России 13 декабря, предположительно, назначат на 17 марта, рассказал РИА новости источник в парламенте.
По словам собеседника агентства, верхняя палата парламента, вероятно, назовет дату выборов 13 декабря.
"17 марта 2024 года", — сказал он, говоря о вероятных сроках проведения выборов.