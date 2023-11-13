2023-11-13T14:29:24+03:00
2023-11-13T14:29:24+03:00
2023-11-13T14:29:24+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231113/842250257.html
Аккредитацию образовательной деятельности полностью перевели на "Госуслуги"
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Аккредитация образовательной деятельности полностью перенесена на портал госуслуг, заявила пресс-служба Рособрнадзора. "Завершился полноценный вывод государственной услуги по... ПРАЙМ, 13.11.2023
общество , технологии, новости, россия, "госуслуги", аккредитация
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Аккредитация образовательной деятельности полностью перенесена на портал госуслуг, заявила пресс-служба Рособрнадзора.
"Завершился полноценный вывод государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности на Единый портал государственных и муниципальных услуг", — сказано в сообщении.
Согласно заявлению ведомства, благодаря новой архитектуре госуслуг, основанной на реестровой модели, документы на бумажных носителях могут быть отменены. Благодаря этому изменению удалось значительно сократить сроки получения аккредитации до 20 рабочих дней.
В течение этого времени заявитель получит результат в виде электронного документа в своем личном кабинете.