МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Аккредитация образовательной деятельности полностью перенесена на портал госуслуг, заявила пресс-служба Рособрнадзора. Рособрнадзор призвал обсудить отмену ЕГЭ для некоторых выпускников

"Завершился полноценный вывод государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности на Единый портал государственных и муниципальных услуг", — сказано в сообщении.

Согласно заявлению ведомства, благодаря новой архитектуре госуслуг, основанной на реестровой модели, документы на бумажных носителях могут быть отменены. Благодаря этому изменению удалось значительно сократить сроки получения аккредитации до 20 рабочих дней.

В течение этого времени заявитель получит результат в виде электронного документа в своем личном кабинете.