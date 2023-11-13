МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Коллектив депутатов и сенаторов внес в Государственную Думу законопроект, предоставляющий регионам право запретить розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в "наливайках" на своей территории, следует из базы данных Госдумы. Минпромторг поддержал идею минимальных цен на пиво и сидр

Законопроект отражает пожелания регионов, которые хотят получить полномочия по регулированию продажи алкоголя, включая места общественного питания. В законопроекте также учтены пожелания граждан, живущих в многоквартирных домах, которые испытывают неудобства от "наливаек".

"Самое главное, законопроект учитывает пожелания наших граждан, проживающих в многоквартирных домах, где так называемые "наливайки", являющиеся днём объектом розничной торговли, а вечером — питейными заведениями, мешали добропорядочным жителям. Понятно, что нам бы хотелось принять законопроект хотя бы в первом чтении в этом году, но многое будет зависеть от правительства. Все же первого чтения в декабре я не исключаю", — отметила депутат Надежда Школкина ("Единая Россия").

Законопроект предоставляет регионам право устанавливать ограничения по времени продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, запрещает розничную продажу пива и других напитков в таких местах. Также предоставляется право устанавливать требования к розничной продаже пива в ресторанах, барах, кафе и кафетериях. Внесены также изменения, направленные на предотвращение повторения ситуации с отравлением населения суррогатной алкогольной продукцией "Мистр Сидр".

Запрещается производство пивных напитков из покупного пива, использование в наименовании алкогольной продукции вводящей в заблуждение информации, а также производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если законодательством или стандартами не предусмотрено иное.