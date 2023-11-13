МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. России пытались устроить научную блокаду, страна продолжила свое развитие, избежала массовый отток ученых, заявил замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев. Формула русофобии. На Западе "отменяют" российскую науку

Политик выступил на заседании президиума совета при президенте России по науке и образованию.

По словам Медведева, российская наука столкнулась с серьезными вызовами, в том числе с обеспечением научного и технологического суверенитета.

"Что скрывать, наши противники действительно попытались и пытаются до сих пор устроить нам долгосрочную научную блокаду. Но она не получилась в том виде, как замысливалась нашими врагами. Нам в значительной мере, во всяком случае, удалось ослабить влияние санкций и продолжить наше развитие", — сказал он.

Зампред Совбеза России напомнил, что страна входит в число мировых лидеров по затратам на науку, а также по абсолютным масштабам занятости в этой сфере.

Медведев добавил, что противники хотели ударить по международному научному сотрудничеству России, однако страна сохранила партнеров.

"Что, безусловно, важно, — удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы", — подчеркнул он.

Медведев призвал максимально внимательно следить за этой областью и при необходимости принимать меры.