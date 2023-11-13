Медведев: России пытались устроить научную блокаду, развитие удалось продолжить
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. России пытались устроить научную блокаду, страна продолжила свое развитие, избежала массовый отток ученых, заявил замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Политик выступил на заседании президиума совета при президенте России по науке и образованию.
По словам Медведева, российская наука столкнулась с серьезными вызовами, в том числе с обеспечением научного и технологического суверенитета.
"Что скрывать, наши противники действительно попытались и пытаются до сих пор устроить нам долгосрочную научную блокаду. Но она не получилась в том виде, как замысливалась нашими врагами. Нам в значительной мере, во всяком случае, удалось ослабить влияние санкций и продолжить наше развитие", — сказал он.
Зампред Совбеза России напомнил, что страна входит в число мировых лидеров по затратам на науку, а также по абсолютным масштабам занятости в этой сфере.
Медведев добавил, что противники хотели ударить по международному научному сотрудничеству России, однако страна сохранила партнеров.
"Что, безусловно, важно, — удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы", — подчеркнул он.
Медведев призвал максимально внимательно следить за этой областью и при необходимости принимать меры.
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