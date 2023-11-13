ФАС проверит соблюдение регионами ограничений роста платы за коммунальные услуги
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба проконтролирует соблюдение субъектами предельных индексов совокупной платы граждан за коммунальные услуги, сообщили в пресс-службе ФАС.
"Механизм ограничения изменения платы граждан является сдерживающим фактором роста тарифов. ФАС России проконтролирует установленные органами субъектов РФ величины тарифов на соблюдение утвержденных региональных индексов платы граждан", — говорится в сообщении антимонопольной службы.
Правительство утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги и предельно допустимые отклонения от этих величин на 2024-2028 годы, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
Ограничения в виде предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги устанавливаются правительством РФ на основании прогноза социально-экономического развития.
Правительство также приняло дополнительные меры для контроля за тарифами, обращают внимание в антимонопольной службе. В частности, несколькими днями ранее было утверждено постановление о наделении полномочиями территориальных органов ведомства по проверке тарифов.
"При этом продолжат действовать системные меры поддержки граждан. Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю", — отмечают в ФАС.
Кроме того, в прошлом году принято решение о бессрочной бесплатной догазификации до границ участка, напоминают в ФАС. Также в регионах предусмотрены субсидии для строительства газовой сети внутри домохозяйства и приобретения гражданами газового оборудования.
https://1prime.ru/society/20231113/842254894.html