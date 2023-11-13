МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба проконтролирует соблюдение субъектами предельных индексов совокупной платы граждан за коммунальные услуги, сообщили в пресс-службе ФАС. ЛДПР предложила ФАС проверить стоимость новогодних подарков

"Механизм ограничения изменения платы граждан является сдерживающим фактором роста тарифов. ФАС России проконтролирует установленные органами субъектов РФ величины тарифов на соблюдение утвержденных региональных индексов платы граждан", — говорится в сообщении антимонопольной службы.

Правительство утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги и предельно допустимые отклонения от этих величин на 2024-2028 годы, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.

Ограничения в виде предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги устанавливаются правительством РФ на основании прогноза социально-экономического развития.

Правительство также приняло дополнительные меры для контроля за тарифами, обращают внимание в антимонопольной службе. В частности, несколькими днями ранее было утверждено постановление о наделении полномочиями территориальных органов ведомства по проверке тарифов. Прокуроры проверят тарифы на электричество в регионах России

"При этом продолжат действовать системные меры поддержки граждан. Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю", — отмечают в ФАС.

Кроме того, в прошлом году принято решение о бессрочной бесплатной догазификации до границ участка, напоминают в ФАС. Также в регионах предусмотрены субсидии для строительства газовой сети внутри домохозяйства и приобретения гражданами газового оборудования.