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Россия адаптируется к санкциям, заявил Песков
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Власти США не отказываются от своих санкционных устремлений, но Россия приспосабливается к этим условиям и действует, опираясь на свои интересы, заявил официальный представитель... ПРАЙМ, 14.11.2023
общество , новости, в мире, россия, сша, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Власти США не отказываются от своих санкционных устремлений, но Россия приспосабливается к этим условиям и действует, опираясь на свои интересы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы, конечно, понимаем, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления в той или иной форме, но тем не менее мы адаптируемся под эти условия и действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам", — отметил он.
Ранее американское Министерство финансов направило запрос управляющим компаниям о танкерах, которые якобы перевозят российскую нефть в обход введенных западными странами санкций.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.