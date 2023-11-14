МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Власти США не отказываются от своих санкционных устремлений, но Россия приспосабливается к этим условиям и действует, опираясь на свои интересы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Кремле оценили влияние санкций ЕС на Россию

"Мы, конечно, понимаем, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления в той или иной форме, но тем не менее мы адаптируемся под эти условия и действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам", — отметил он.

Ранее американское Министерство финансов направило запрос управляющим компаниям о танкерах, которые якобы перевозят российскую нефть в обход введенных западными странами санкций.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.