ВАРШАВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Спикер польского сейма Шимон Холовня "запасается попкорном" в ожидании формирования правительства партии "Право и справедливость"(PiS), сказал он журналистам. В Польше увидели новую угрозу со стороны украинцев

В понедельник, 13 ноября, президент страны Анджей Дуда поручил находившемуся ранее на должности премьера Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство. После того, как Моравецкий представит сейму состав своего кабмина, он должен будет получить вотум доверия от депутатов.

"Если речь идет о создании большинства "Правом и справедливостью", то я в нетерпении "запасаюсь попкорном". Наверное, это будет самое впечатляющее создание большинства, из которого выйдет меньшинство. Это ситуация, в которой полькам и полякам, которые ожидают нового правительства, заслоняют глаза", — сказал Холовня.

По его мнению, если представители PiS во главе с Моравецким "имеют от этого какое-то удовольствие, то конституционные сроки неумолимы и это удовольствие через несколько, максимум 28 дней, закончится".

Текущий состав сейма отличается от предыдущего тем, что PiS уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше PiS получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".

Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше всего голосов избирателей и заявила о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры нынешнего председателя кабмина Матеуша Моравецкого.