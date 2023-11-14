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Второй борт МЧС вылетел из Египта с группой эвакуированных россиян
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Борт МЧС России вылетел из Египта со второй группой из 98 эвакуированных российских граждан, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. В ночь на понедельник первая группа... ПРАЙМ, 14.11.2023
общество , новости, в мире, россия, мчс, сектор газа, египет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Борт МЧС России вылетел из Египта со второй группой из 98 эвакуированных российских граждан, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан в составе 70 человек прибыла в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС РФ. Днем в понедельник в МЧС сообщили, что Ил-76 с 70 россиянами вылетел из Каира в Москву.
"Борт МЧС России вылетел со второй группой из 98 эвакуированных российских граждан из Арабской Республики Египет", — говорится в сообщении.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.