МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Смена власти в Вашингтоне приведет к падению киевского режима, но пока у власти нынешний президент США, финансовая помощь Украине будет поступать, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Украинцев предупредили о грядущей катастрофе

"Если сменится администрация в США, придет, например, республиканская администрация, скорее всего, будет и смена режима в Киеве", — написал он Facebook*.

Азаров полагает, что пока администрация президента США Джо Байдена держит власть, она продолжит финподдержку Украины, причем поражение Владимира Зеленского и уход его из власти будет расцениваться как собственное поражение Байдена.

Экс-премьер отметил, что усталость от Украины — это не политический и не военный термин.

"Никакой там усталости у тех, кто курирует Украину, нет. Они как снабжали Украину оружием, так и снабжают. Как снабжали деньгами, так и продолжают снабжать деньгами. Я не верю, что эта администрация в США лишит Зеленского финансов", — считает Азаров.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США израсходовали почти 100% средств, выделенных Украине с начала конфликта. Белый дом запросил у Конгресса согласование финансовой помощи Израиля, Украины в размере 105 миллиардов долларов, однако палата представителей отказалась рассмотреть этот вопрос комплексно и предложила отделить помощь Украине и провести по ней отдельное обсуждение.

Согласно опросу Gallup, более 40% американцев считают, что США делает более чем достаточно для поддержки Украины.

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