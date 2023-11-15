МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Около ста граждан РФ могут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" 15 ноября, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Израильские военные захватили парламент Газы

"Сегодня уже четвертая группа выходит, там около 100 человек заявлено на выход. Надеюсь, что так оно и произойдет. Вообще мы согласовали со всеми заинтересованными сторонами выход около половины находящихся сейчас граждан на территории сектора Газа", — сказал он.

Викторов отметил, что также планируется вывезти до 200 палестинцев, являющихся членами семей граждан РФ.

По словам дипломата, Москва намерена закончить все необходимые для эвакуации мероприятия в ближайшие дни и активизирует соответствующие усилия из-за возможной потери связи с согражданами в свете сообщений об отключении интернета и нехватки топлива в Газе.

Викторов также сообщил, что проход россиян через КПП "Рафах" находится под угрозой из-за опасной обстановки.

"Хоть там и не было больших инцидентов, тем не менее под постоянной угрозой обострения ситуации — проход граждан России и других стран, мы очень сильно обеспокоены и постоянно нашим израильским партнерам говорим", — рассказал он и добавил, что в процесс вывода россиян из Газы были вовлечены дипломаты из Катара, Россия признательна Израилю, Палестине и Египту за содействие.