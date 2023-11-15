ВАРШАВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Большая часть поляков выступила против того, чтобы новое правительство формировал возглавлявший уходящий кабинет министров Матеуш Моравецкий, следует из исследования, проведенного лабораторией United Surveys. Польша предложила включить алмазы в новый пакет антироссийских санкций

По результатам исследования, 55 процентов респондентов считают, что Моравецкий должен уйти в отставку без права формирования нового правительства, чтобы оппозиция пришла к власти. Опрос также показал, что 51 процент поляков считает, что бывший премьер-министр Дональд Туск станет новым премьер-министром.

Президент Польши Анджей Дуда поручил Моравецкому сформировать новое правительство и представить его состав в Сейму, после чего ему предстоит получить вотум доверия от депутатов.

Нынешний состав Сейма отличается от предыдущего, и партия "Право и справедливость" больше не имеет большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".

Ранее президент Польши заявил, что внесет в сейм кандидатуру Моравецкого на должность премьера.