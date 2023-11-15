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Поляки выступили против формирования Моравецким нового правительства
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Большая часть поляков выступила против того, чтобы новое правительство формировал возглавлявший уходящий кабинет министров Матеуш Моравецкий, следует из исследования, проведенного... ПРАЙМ, 15.11.2023
общество , новости, в мире, польша, правительство, матеуш моравецкий
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Большая часть поляков выступила против того, чтобы новое правительство формировал возглавлявший уходящий кабинет министров Матеуш Моравецкий, следует из исследования, проведенного лабораторией United Surveys.
По результатам исследования, 55 процентов респондентов считают, что Моравецкий должен уйти в отставку без права формирования нового правительства, чтобы оппозиция пришла к власти. Опрос также показал, что 51 процент поляков считает, что бывший премьер-министр Дональд Туск станет новым премьер-министром.
Президент Польши Анджей Дуда поручил Моравецкому сформировать новое правительство и представить его состав в Сейму, после чего ему предстоит получить вотум доверия от депутатов.
Нынешний состав Сейма отличается от предыдущего, и партия "Право и справедливость" больше не имеет большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Ранее президент Польши заявил, что внесет в сейм кандидатуру Моравецкого на должность премьера.