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Пушков рассказал о провале плана Байдена помочь Украине и Израилю
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План администрации президента США Джо Байдена по поддержке Украины и Израиля провалился, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей... ПРАЙМ, 15.11.2023
общество , экономика, новости, украина, сша, израиль, джо байден
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. План администрации президента США Джо Байдена по поддержке Украины и Израиля провалился, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Ранее глава Белого дома запросил у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов — для Израиля.
"План администрации Байдена увязать поддержку Израиля с 61 миллиардом долларов помощи Украине и рядом других статей расходов так и не прошел через конгресс, иными словами — провалился. Республиканское большинство в палате представителей настояло на своем — никаких увязок помощи Израилю с Украиной", — отметил Пушков в Telegram-канале.
По словам политика, Белый дом "в ярости" и винит республиканцев в "экстремистских, узко партийных" подходах, но сделать ничего не может. Как подчеркнул сенатор, поддержка Израиля в приоритете для американских законодателей.
"Байдену пришлось смириться и отступить", — добавил Пушков.
Ранее Палата представителей конгресса одобрила законопроект о двухэтапном финансировании правительства США до 19 января и 2 февраля соответственно без выделения поддержки Украине и Израилю. Телеканал CNN позднее передавал, что Байден подпишет документ.