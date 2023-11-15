МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. План администрации президента США Джо Байдена по поддержке Украины и Израиля провалился, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Кандидаты в президенты США раскритиковали политику Байдена по Украине

Ранее глава Белого дома запросил у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов — для Израиля.

"План администрации Байдена увязать поддержку Израиля с 61 миллиардом долларов помощи Украине и рядом других статей расходов так и не прошел через конгресс, иными словами — провалился. Республиканское большинство в палате представителей настояло на своем — никаких увязок помощи Израилю с Украиной", — отметил Пушков в Telegram-канале.

По словам политика, Белый дом "в ярости" и винит республиканцев в "экстремистских, узко партийных" подходах, но сделать ничего не может. Как подчеркнул сенатор, поддержка Израиля в приоритете для американских законодателей.

"Байдену пришлось смириться и отступить", — добавил Пушков.

Ранее Палата представителей конгресса одобрила законопроект о двухэтапном финансировании правительства США до 19 января и 2 февраля соответственно без выделения поддержки Украине и Израилю. Телеканал CNN позднее передавал, что Байден подпишет документ.