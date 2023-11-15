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https://1prime.ru/society/20231115/842278303.html
МИД провел параллель между действиями Пашиняна и поставками оружия Запада
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Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ и поставки западных вооружений Еревану — "звенья одной цепи" для Москвы, заявила на брифинге официальный... ПРАЙМ, 15.11.2023
общество , новости, россия, армения, оружие, одкб
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ и поставки западных вооружений Еревану — "звенья одной цепи" для Москвы, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова указала, что Россия считает действия армянского руководства: отказ премьер-министра Никола Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ в Минске, его заявления о "евроинтеграции" или "внеблокового статуса" Армении, а также увеличение поставок вооружения со стороны Запада Еревану "звеньями одной цепи".
Также, она назвала это "внезапной дружбой".
Дипломат полагает, что Запад не преуспел на Украины, поэтому переключился на Армению.
"Западный план на Украине полностью провалился. Такой же звериной хваткой он теперь вцепился в Армению", — заключила официальный представитель МИД России.