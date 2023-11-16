2023-11-16T08:09:00+03:00
2023-11-16T08:09:03+03:00
2023-11-16T08:09:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231116/842280394.html
Китай и США наметили план для стабильного развития отношений
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Сан-Франциско наметили план, позволяющий реализовать здоровое и стабильное развитие... ПРАЙМ, 16.11.2023
общество , экономика, новости, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, международные отношения
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/71/832287147.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/71/832287147.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/71/832287144.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/71/832287144.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/71/832287132.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83228/71/832287132.jpg
https://1prime.ru/society/20231116/842279708.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Сан-Франциско наметили план, позволяющий реализовать здоровое и стабильное развитие китайско-американских отношений, сообщил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи.
"(Главы двух стран) задали направление и наметили план для реализации здорового, стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений", — сказал он. Выдержки из пресс-конференции были показаны Центральным телевидением Китая.
Ван И отметил, что встреча двух лидеров имеет стратегическое значение и далеко идущие последствия.
"Можно сказать, что и с точки зрения уникальности организации, и с точки зрения степени внимания и со стороны Китая и США, и со стороны международного сообщества, и с точки зрения важности самого саммита он имеет стратегическое значение и далеко идущие последствия", — заявил дипломат.
Он также добавил, что встреча станет важной вехой в истории отношений двух стран и важным событием в нынешних международных отношениях.