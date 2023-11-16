ПЕКИН, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Сан-Франциско наметили план, позволяющий реализовать здоровое и стабильное развитие китайско-американских отношений, сообщил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам встречи. Си Цзиньпин озвучил принципы китайско-американских отношений

"(Главы двух стран) задали направление и наметили план для реализации здорового, стабильного и устойчивого развития китайско-американских отношений", — сказал он. Выдержки из пресс-конференции были показаны Центральным телевидением Китая.

Ван И отметил, что встреча двух лидеров имеет стратегическое значение и далеко идущие последствия.

"Можно сказать, что и с точки зрения уникальности организации, и с точки зрения степени внимания и со стороны Китая и США, и со стороны международного сообщества, и с точки зрения важности самого саммита он имеет стратегическое значение и далеко идущие последствия", — заявил дипломат.

Он также добавил, что встреча станет важной вехой в истории отношений двух стран и важным событием в нынешних международных отношениях.