БИШКЕК, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил передать президенту Киргизии Садыру Жапарову привет с наилучшими пожеланиями, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Российско-киргизское соглашение об объединенной системе ПВО вступило в силу

Возглавляемая Матвиенко делегация Совфеда находится в Киргизии, чтобы принять участие в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.

"Прежде всего, я хочу передать привет — я перед отъездом разговаривала с Владимиром Владимировичем (Путиным — ред.) — он просил передать Вам привет, самые наилучшие пожелания, тепло вспоминал свой визит в Кыргызстан и подчеркнул, что председательство Кыргызстана в СНГ в этом году прошло на самом высоком уровне", — сообщила она в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Председатель Совфеда добавила, что Москва заинтересована в продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества с Киргизией.

"Мы хорошо знаем, что и Америка, и Европа пытаются вбить клин между Россией и государствами Центральной Азии, прилагая для этого огромные усилия. Но я думаю, что никому это не удастся сделать, потому что, действительно, нас связывает очень многое, чем мы дорожим", — подчеркнула парламентарий.

Жапаров, в свою очередь, отметил, что российско-киргизские отношения динамично развиваются и охватывают все сферы жизни.

"Отношения между нашими странами носят стратегический характер. Ярким свидетельством этому является недавний официальный визит президента Российской Федерации уважаемого Владимира Владимировича Путина в Кыргызстан. Визит был весьма результативным, успешным и придал важный импульс развитию двусторонних отношений", — заявил он.

Дружба между киргизским и российским народами "испытана на прочность временем, и ничто не может ее поколебать", добавил Жапаров.

Он также подчеркнул, что парламентская дипломатия стала важным каналом двустороннего взаимодействия и крайне важно продолжать постоянные контакты на уровне руководства законодательных собраний и на уровне депутатов двух стран.