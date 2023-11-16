ООН, 15 ноя — ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН принял мальтийскую резолюцию по сектору Газа, рассказал корреспондент РИА Новости. Вашингтон толкает Израиль на жесткие меры, заявил посол

Документ призывает стороны ближневосточного конфликта соблюдать обязательства в рамках международного права, "в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей", а также освободить заложников. Резолюция также предполагает объявление объявлению длительных гуманитарных пауз и введение гуманитарных коридоров в секторе Газа "на достаточное число дней" с целью создания беспрепятственного и безопасного гуманитарного доступа для ООН, МККК и других организаций. Кроме того, Совет Безопасности потребовал снять блокаду с анклава и нарастить объемы поставок гуманитарной помощи. Помимо этого, в документе отмечается важность обеспечения координации, предоставления информации и механизмов разрешения конфликтов для защиты всех медицинских и гуманитарных работников.

При этом в резолюцию не включили осуждение ХАМАС и призыв к прекращению огня, предложенный российской стороной.

Документ одобрили 12 стран, три, в том числе Россия, — воздержались.