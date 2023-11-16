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https://1prime.ru/society/20231116/842281293.html
СБ ООН принял резолюцию о перемирии в секторе Газа
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Совет Безопасности ООН принял мальтийскую резолюцию по сектору Газа, рассказал корреспондент РИА Новости. Документ призывает стороны ближневосточного конфликта соблюдать... ПРАЙМ, 16.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ООН, 15 ноя — ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН принял мальтийскую резолюцию по сектору Газа, рассказал корреспондент РИА Новости.
Документ призывает стороны ближневосточного конфликта соблюдать обязательства в рамках международного права, "в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей", а также освободить заложников. Резолюция также предполагает объявление объявлению длительных гуманитарных пауз и введение гуманитарных коридоров в секторе Газа "на достаточное число дней" с целью создания беспрепятственного и безопасного гуманитарного доступа для ООН, МККК и других организаций. Кроме того, Совет Безопасности потребовал снять блокаду с анклава и нарастить объемы поставок гуманитарной помощи. Помимо этого, в документе отмечается важность обеспечения координации, предоставления информации и механизмов разрешения конфликтов для защиты всех медицинских и гуманитарных работников.
При этом в резолюцию не включили осуждение ХАМАС и призыв к прекращению огня, предложенный российской стороной.
Документ одобрили 12 стран, три, в том числе Россия, — воздержались.