ПЕКИН, 16 ноя — ПРАЙМ. Заявление президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине — ошибочны и безответственны, сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Си Цзиньпин озвучил принципы китайско-американских отношений

Ранее летом текущего года Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором", комментируя инцидент с залетевшим на территорию США китайским беспилотником.

В среду, 15 ноября, американский и китайский лидеры провели переговоры в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС. Глава Белого дома по итогам встречи отмечал, что не поменял своего мнения о Си Цзиньпине.

"Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай решительно выступает против политических манипуляций", — сказала Мао Нин.

По ее словам, "всегда есть люди со скрытыми мотивами, которые пытаются спровоцировать и подорвать китайско-американские отношения". такие попытки не увенчаются успехом, добавила пресс-секретарь МИД КНР.

Си Цзиньпин на фоне напряженности между США и Китаем неоднократно призывал к налаживанию здоровых и стабильных отношений двух стран. По его словам, результаты, которых добились Пекин и Вашингтон, дались нелегко, ими нужно дорожить.