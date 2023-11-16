МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Освещающие встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско мировые СМИ выражают разные мнения по поводу ее итогов. По мнению одних журналистов, в отношениях между Вашингтоном и Пекином наступила оттепель, другие размышляют о последствиях слов Байдена о том, что он по-прежнему считает Си Цзиньпина диктатором. Си Цзиньпин озвучил принципы китайско-американских отношений

В среду, 15 ноября, американский и китайский лидеры провели переговоры в рамках саммита АТЭС. Саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

НАСТУПЛЕНИЕ ОТТЕПЕЛИ

Издание Washington Post отмечает, что первая в 2023 году встреча Байдена и Си Цзиньпина была ознаменована решением уменьшить градус напряженности между двумя странами на фоне попыток Белого дома повлиять на украинский и палестино-израильский конфликты. При этом, как отмечает газета, причины попробовать разморозить отношения имеют обе стороны, несмотря на многочисленные разногласия.

Итальянская Corriere della Sera считает события в Сан-Франциско признаками "оттепели" в отношениях Пекина и Вашингтона. По мнению журналистов издания, Китай заинтересован не только в заверениях США о том, что они не поддерживают независимость Тайваня, но и в углублении отношений в экономической сфере. Байден на переговорах показал Си Цзиньпину его давнее фото в США

Индийская Hindustan Times считает одним из главных моментов встречи заявление Байдена, что он "возьмет трубку, если позвонит" Си Цзиньпин. Газета отмечает, что лидеры провели друг с другом на встрече в общей сложности четыре часа, а цель мероприятия состояла в демонстрации миру незапертости двух государств в противостоянии по принципу "победитель получает все".

КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?

Многие СМИ посчитали результаты встречи недостаточными, так как многие ключевые разногласия между Пекином и Вашингтоном разрешены не были.

По мнению Washington Post результаты являются скромными по масштабу, Байден и Си Цзиньпин договорились о сотрудничестве в сфере борьбы с наркотрафиком и возобновить контакты по военной линии.

Wall Street Journa полагает, что встреча способствовала смягчению зачастую резкого тона в отношениях двух стран, но дала мало для разрешения глубоких разногласий.

В Politico считают, что самым главным достижением переговоров стал сам факт того, что лидеры поговорили. Китай никогда не ставит на проигрыш США, заявил Си Цзиньпин

Британская Telegraph сообщает, что качественного прорыва по основным разногласиям между странами, включая Тайвань и Иран, не произошло, "не было даже содержательных соглашений по применению искусственного интеллекта".

Guardian также указала, что встреча не продвинула отношения США и Китай по тайваньскому вопросу

НЕОБДУМАННЫЕ СЛОВА БАЙДЕНА

Сказанные Байденом сразу после встречи слова, что Си Цзиньпин является "диктатором", привлекло не меньше внимания мировых СМИ, чем результаты переговоров.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, назвала слова Байдена ошибочными и безответственными, а также подчеркнула, что Пекин выступает против политических манипуляций.

Издание Time полагает, что действия Байдена могут затмить меры по снижению напряженности и напоминает, что президент США не первый раз характеризует Си Цзиньпина подобным образом.

"После, казалось бы, продуктивной встречи между президентом США и председателем КНР в Сан-Франциско в среду, необдуманное замечание Байдена могло отбросить назад отношения, над восстановлением которых работали два лидера", — пишет издание. Си Цзиньпин заявил, что санкции США вредят интересам Китая

По мнению издания Hill, Байден сделал шаг, который осложнит и без того непростые отношения двух стран.

New York Post сообщает, что пока непонятно, как "использованный Байденом термин" повлияет на саммит АТЭС.

Журналисты Politico полагают, что слова Байдена могут вызвать негативную реакцию со стороны Пекина.

Газета Times of India отмечает, что фраза президента США "бросила тень" на встречу, которую обе стороны охарактеризовали как "самую продуктивную" между ними на сегодняшний день.

Guardian также считает, что Байден рискует "свести на нет часть усилий по наведению мостов в ходе встречи".