МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Государственный секретарь США Энтони Блинкен продемонстрировал неоднозначную реакцию на слова американского лидера Джо Байдена в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил телеканал Sky News Australia. Глава МИД КНР заявил о необходимости улучшения отношений с США

Президент США заявил, что после переговоров с Си Цзиньпином "не изменил мнение о нем как о диктаторе, который управляет коммунистической страной".

По сообщению телеканала, на кадрах видно, как госсекретарь США Энтони Блинкен ошеломлен и неодобрительно качает головой после того, как Байден назвал председателя КНР диктатором.

Видео появилось в Сети, после чего пользователи предположили, что после подобного Блинкен либо уйдет с поста, либо получит сердечный приступ. "Боже, только посмотрите на выражение лица Блинкена! Очевидно, он устал исправлять беспорядок, устроенный Байденом!", — написал один из пользователей.

"Что ж, отлично спланированная встреча прошла зря", — написал другой комментатор.

15 ноября Байден провел встречу с китайским лидером в поместье Филоли под Сан-Франциско.