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Блинкен отреагировал на слова Байдена о Си Цзиньпине
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен продемонстрировал неоднозначную реакцию на слова американского лидера Джо Байдена в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином,... ПРАЙМ, 16.11.2023
общество , новости, в мире, сша, китай, джо байден, энтони блинкен
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Государственный секретарь США Энтони Блинкен продемонстрировал неоднозначную реакцию на слова американского лидера Джо Байдена в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил телеканал Sky News Australia.
Президент США заявил, что после переговоров с Си Цзиньпином "не изменил мнение о нем как о диктаторе, который управляет коммунистической страной".
По сообщению телеканала, на кадрах видно, как госсекретарь США Энтони Блинкен ошеломлен и неодобрительно качает головой после того, как Байден назвал председателя КНР диктатором.
Видео появилось в Сети, после чего пользователи предположили, что после подобного Блинкен либо уйдет с поста, либо получит сердечный приступ. "Боже, только посмотрите на выражение лица Блинкена! Очевидно, он устал исправлять беспорядок, устроенный Байденом!", — написал один из пользователей.
"Что ж, отлично спланированная встреча прошла зря", — написал другой комментатор.
15 ноября Байден провел встречу с китайским лидером в поместье Филоли под Сан-Франциско.