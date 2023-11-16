2023-11-16T18:36:49+03:00
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Двенадцать россиян и их родственников выехали из Газы
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Пункт пропуска "Рафах" на границе Газы и Египта 16 ноября пересекли 12 россиян и членов их семей, заявляет МЧС России. "Сегодня пункт пропуска "Рафах" пересекли 12 граждан РФ и... ПРАЙМ, 16.11.2023
общество , новости, египет, россияне, кпп "рафах", сектор газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Пункт пропуска "Рафах" на границе Газы и Египта 16 ноября пересекли 12 россиян и членов их семей, заявляет МЧС России.
"Сегодня пункт пропуска "Рафах" пересекли 12 граждан РФ и членов их семей. Сейчас они на автобусах отправляются в Каир, где развернут оперативный штаб", — указано в публикации.
Согласно данным МЧС, 17 ноября сотрудники службы в Египте продолжать принимать людей, прошедших КПП.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Израильские военные начали массированные бомбардировки сектора Газа, вынуждая жителей анклава уходить из северной части на юг. По данным арабских СМИ, Египет и Иордания стали подвергаться сильному давлению со стороны Запада, требующего обустроить для них лагеря на своей территории.