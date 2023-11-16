МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Пункт пропуска "Рафах" на границе Газы и Египта 16 ноября пересекли 12 россиян и членов их семей, заявляет МЧС России. Продажи туров из России в Египет восстановились после спада

"Сегодня пункт пропуска "Рафах" пересекли 12 граждан РФ и членов их семей. Сейчас они на автобусах отправляются в Каир, где развернут оперативный штаб", — указано в публикации.

Согласно данным МЧС, 17 ноября сотрудники службы в Египте продолжать принимать людей, прошедших КПП.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Израильские военные начали массированные бомбардировки сектора Газа, вынуждая жителей анклава уходить из северной части на юг. По данным арабских СМИ, Египет и Иордания стали подвергаться сильному давлению со стороны Запада, требующего обустроить для них лагеря на своей территории.