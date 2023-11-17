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Людей под обрушившейся частью дома в Астрахани нет, заявили в МЧС
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Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани люди не обнаружены, все жильцы установлены, пропавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. Вечером 16 ноября в... ПРАЙМ, 17.11.2023
общество , новости, россия, мчс, астрахань, обрушение дома
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани люди не обнаружены, все жильцы установлены, пропавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого пятиэтажного дома, при том один человек погиб. Согласно предварительным данным следствия, происшествие случилось при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества.
"Согласно списку учёта жильцов, все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют", — сказано в сообщении ведомства.
В МЧС уточнили, что идёт разбор поврежденных строительных конструкций.