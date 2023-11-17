МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Под завалами обрушившейся части дома в Астрахани люди не обнаружены, все жильцы установлены, пропавших нет, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. Из шахты в Забайкалье извлекли тела оказавшихся под завалом работников

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого пятиэтажного дома, при том один человек погиб. Согласно предварительным данным следствия, происшествие случилось при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества.

"Согласно списку учёта жильцов, все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют", — сказано в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что идёт разбор поврежденных строительных конструкций.