РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя — ПРАЙМ. Частичное обрушение дома в Астрахани, согласно предварительной информации, произошло после демонтаж в одной из квартир во время ремонта несущей стена, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Астраханской области. Людей под обрушившейся частью дома в Астрахани нет, заявили в МЧС

Ранее следствие информировало, что по предварительным данным, обрушение произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.

"По предварительным данным, в квартире во время ремонта снесли несущую стену", — рассказал собеседник агентства.

Позднее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что обрушение связано с недосмотром надзорных органов

"Вчерашняя трагедия в Астрахани — с чем она связана? С тем, что не досмотрели (надзорные органы — ред.), и, самое главное, — философия того, что любые изменения в объекте они просто так не должны делаться", — сказал он на VIII Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого пятиэтажного дома. Погиб один человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества. В настоящее время продолжается разбор поврежденных строительных конструкций.