ВАРШАВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Новый кабмин Польши будет сильно отличаться от предыдущего, заявил экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий. Польшу накажут из-за Украины, сообщили СМИ

"Мы хотим совершенно иное правительство, чем то, которое выполняло эти обязанности до сих пор", — сказал он и назвал его "правительством равновесия", беспартийным, а также призвал другие парти его поддержать.

Моравецкий сообщил, что, учитывая решения избирателей, которые проголосовали за разные политические фракции на выборах 15 октября, его команда намерена собрать в своей новой программе лучшие предложения всех политических сил страны. Он назвал это "каталогом польских дел на четыре года".

Одним из основных предложений являются меры по обеспечению стабильности для малого и среднего бизнеса, стратегия развития страны и энергетическая безопасность, повышение зарплат и трансформация экономики, отмена НДС на продукты питания.

Текущий состав польского сейма отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".

Тем не менее, PiS объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявила о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого. Он намерен представить свое новое правительство через 7-8 дней.

В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.