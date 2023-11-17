ВАШИНГТОН, 17 ноя — ПРАЙМ. Нынешний и бывший президенты США Джо Байден и Дональд Трамп не идеальны, Белому дому нужна "свежая кровь", заявил в интервью газете Politico экс-губернатор штата Калифорния, кинозвезда Арнольд Шварценеггер. Байден не смог прочитать слово на форуме бизнес-лидеров АТЭС

Он рассказал, что сочувствует тем жителям страны, которые обеспокоены возможностью нового противостояния Байдена и Трампа на выборах в 2024 году, так как они оба "не идеальны", к тому же "в возрасте".

"Нам нужна свежая кровь. Я всегда говорю, что нам нужно новое поколение лидеров", — пояснил Шварцнеггер.

Кроме того, он выразил сожаление по поводу отсутствия явного шанса для нового лица в обеих основных политических партиях США и посетовал на то, что все заголовки в СМИ пестрят только именами Трампа и Байдена, а для других не остается места.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре следующего года. В гонке примут участие, в том числе, Трамп и Байден.

Шварценеггер, которому сейчас 76-лет, ранее заявлял, что и сам готов побороться на выборах, имей он на это право, так как требование конституции о том, что президент должен быть рожден в США, закрывает эмигранту из Австрии путь в Белый дом.