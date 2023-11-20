РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя — ПРАЙМ. Инцидент со столкновением двух сухогрузов произошел в Черноярском районе Астраханской области, у одного из них зафиксированы повреждения, передает ГУМЧС России. Сухогруз разломился пополам у берегов Турции

"В 8.22 (7.22 мск) 20 ноября в оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области от диспетчера города Волгоград поступило сообщение, что… произошло столкновение двух сухогрузов "Омский-103" (имеется повреждение судна выше ватерлинии) и сухогруза РТ 444", — сказано в сообщении.

В сообщение отмечается, что экипаж в медицинской помощи не нуждается, судовой ход не нарушен.