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В Астраханской области столкнулись два сухогруза
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Инцидент со столкновением двух сухогрузов произошел в Черноярском районе Астраханской области, у одного из них зафиксированы повреждения, передает ГУМЧС России. "В 8.22 (7.22 мск)... ПРАЙМ, 20.11.2023
общество , новости, россия, астрахань, сухогрузы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя — ПРАЙМ. Инцидент со столкновением двух сухогрузов произошел в Черноярском районе Астраханской области, у одного из них зафиксированы повреждения, передает ГУМЧС России.
"В 8.22 (7.22 мск) 20 ноября в оперативную дежурную смену ГУМЧС России по Астраханской области от диспетчера города Волгоград поступило сообщение, что… произошло столкновение двух сухогрузов "Омский-103" (имеется повреждение судна выше ватерлинии) и сухогруза РТ 444", — сказано в сообщении.
В сообщение отмечается, что экипаж в медицинской помощи не нуждается, судовой ход не нарушен.