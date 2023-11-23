МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов, раненный 22 ноября в результате атаки украинского БПЛА в Запорожской области, скончался. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев. Японский военкор рассказал о тяжелом положении ВСУ и превосходстве России

Министерство обороны России ранее сообщало, что украинские силы нанесли удар осколочным боеприпасом с БПЛА по команде журналистов из России, которые готовили материал об обстрелах ВСУ Запорожской области.

"Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкое, в шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений, ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжелые ранения", — сообщил он в эфире телеканала "Соловьев LIVE".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования семье погибшего. По ее словам, российские журналисты уже долгое время подвергаются угрозам со стороны Киева.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов также выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста. "С глубокой скорбью воспринял известие о гибели корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Бахтияровича Максудова. Это тяжелейшая утрата. Настоящий профессионал и патриот, он погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту", — сказал глава Крыма Сергей Аксенов. Он назвал работу корреспондента примером для журналистов, выразив соболезнования родным и близким.