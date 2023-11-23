МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейский суд по правам человека в рамках своего русофобского курса не обращает внимания дискриминационную политику латвийских властей в отношении преподавания на русском языке в школах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сидят, как на иголках: Прибалтика придумала новый способ навредить России

Ранее Европейский суд по правам человека признал, что ограничившая преподавание на русском языке латвийская школьная реформа не противоречат правам человека.

Захарова отметила, что языковая политика латвийских властей ставит национальные меньшинства в "заведомо невыгодное положение с точки зрения успеваемости", при этом опросы показывают, что большинство учеников считает русский язык полезным для повышения конкурентоспособности на рынке труда.

"На все это европейские структуры продолжают закрывать глаза: русофобия нынче в моде у их западных кураторов", — сказано опубликованном на сайте МИД России комментарии Захаровой.