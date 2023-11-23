МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Мурманский регион ввел режим повышенной готовности после решения Хельсинки оставить на границе с РФ только один контрольно-пропускной пункт — "Райя-Йоосепи", написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис. Норвегия вслед за Финляндией может закрыть границу с Россией



Ранее финские власти решили закрыть все КПП на границе с Россией, кроме "Райя-Йоосепи".

"По заявлению финской стороны будут закрыты все пограничные с Россией КПП кроме "Райа-Йоосеппи". Это граница с Мурманской областью… В результате принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей", — написал он и добавил, что на КПП "Салла" возрастает количество иностранцев.

По его словам, в настоящее время на КПП находятся примерно 400 человек, из которых в Финляндию сегодня пропустили только 50.

"Мы в оперативном режиме отрабатываем все вопросы с правоохранительными органами, чтобы не допускать нарушений правопорядка", — резюмировал Чибис.