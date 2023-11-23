МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. На сегодняшний день число проактивно выданных сертификатов на материнский капитал составляет 2,9 миллиона, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. В Госдуме назвали возможный срок увеличения маткапитала до миллиона рублей

"Материнский капитал — 2,9 миллиона сертификатов выдано проактивно. (Произошла) оптимизация порядка для улучшения жилищных условий (сокращение срока с 30 до 10 дней) ", — свидетельствует презентация, с которой она выступила в ходе заседания Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ на тему "Системные изменения в социальной сфере: социальный эффект и перспективы" в Совете Федерации.

По словам Баталиной, обеспечение проактивного назначения маткапитала происходит благодаря межведомственному взаимодействию Социального фонда и ЗАГСа. Видя очередность рождения ребенка, Фонд направляет уведомление в личный кабинет гражданина об оформлении маткапитала в той сумме, в которой он полагается, исходя из порядка рождения.

"Единое пособие — сложнейшее пособие с точки зрения объема требований, масштаба охвата. Я напомню, что сегодня оно назначено уже на 10,2 миллиона детей. И соответственно значительное количество беременных женщин тоже его получает", — отметила замминистра труда и соцзащиты.

В презентации сказано, что 92% заявлений на единые пособия подаются через Госуслуги, 99% решений принимаются за десять дней.

Кроме того, благодаря развитию цифровых технологий 80% людей с инвалидностью проходят медико-социальную экспертизу заочно. За все время выпущено 722 тысячи сертификатов на технические средства реабилитации для инвалидов на 18 миллиардов рублей. Из них 308 тысяч уже реализовано на сумму более 7,9 миллиарда рублей.