МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Гибель журналиста ВГТРК Бориса Максудова является большой трагедией и лишний раз подчеркивает опасность работы военкоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Командир катера Черноморского флота погиб, отражая атаки дронов ВСУ

Максудов скончался из-за ранений, полученных во время атаки ВСУ.

"Это действительно большая трагедия. Каждый раз гибель журналиста — это трагедия, конечно, для коллектива, для близких. Поэтому мы глубоко соболезнуем и всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров", — заявил Песков интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он также отметил, что это лишний раз подчеркивает, какую опасную работу выполняют военные корреспонденты.

"И конечно, тем ребятам, которые продолжают свою нелегкую работу, нужно учитывать, что они являются прямой целью. И хочется им всем просто сказать, ребята, будьте осторожны", — добавил Песков.

Он также выразил мнение, что Запад не отреагирует на гибель Максудова.

"К сожалению, мы сейчас имеем дело с очень своеобразным составом руководства в европейских странах, которое не то что придерживается откровенно, фактически официально, двойных каких-то стандартов, а они вообще непонятно каких стандартов придерживаются. То, что не будет реакции, да, к сожалению, я вынужден с вами согласиться: очевидно, что не будет", — ответил он на вопрос Зарубина и подчеркнул, что "это не должно быть для нас поводом для того, чтобы отказываться от наших принципов, чтобы отказываться от наших целей".

В среду Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах Запорожской области. Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован, ему оказали помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.

Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.