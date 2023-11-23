МИНСК, 23 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прилетел в Минск, где в четверг пройдет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Путин оценил работу со странами ОДКБ по единой системе ПВО

Белорусский лидер Александр Лукашенко встретил его во Дворце независимости в Минске, где состоится саммит. Путин подъехал к зданию на автомобиле Aurus, у входа его встречал почетный караул.

Российский и белорусский лидеры пожали друг другу руки и обнялись, оживленно беседовали даже во время церемонии фотографирования.

Отмечается, что на саммите планируется обсудить вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы.

Организация Договора о коллективной безопасности — региональная международная организация, была основана в 1992 году. Целью ОДКБ является укрепление мира и безопасности, защита независимости, территориальной целостности и суверенитета стран-членов: Армении Белоруссии, России, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.