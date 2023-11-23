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Путин прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ
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Президент России Владимир Путин прилетел в Минск, где в четверг пройдет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Белорусский лидер Александр Лукашенко встретил его во... ПРАЙМ, 23.11.2023
общество , новости, россия, владимир путин, минск, саммит одкб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 23 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прилетел в Минск, где в четверг пройдет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Белорусский лидер Александр Лукашенко встретил его во Дворце независимости в Минске, где состоится саммит. Путин подъехал к зданию на автомобиле Aurus, у входа его встречал почетный караул.
Российский и белорусский лидеры пожали друг другу руки и обнялись, оживленно беседовали даже во время церемонии фотографирования.
Отмечается, что на саммите планируется обсудить вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы.
Организация Договора о коллективной безопасности — региональная международная организация, была основана в 1992 году. Целью ОДКБ является укрепление мира и безопасности, защита независимости, территориальной целостности и суверенитета стран-членов: Армении Белоруссии, России, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.