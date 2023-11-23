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Песков оценил "истеричные заявления" чешских властей
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Истеричные заявления, поступающие со стороны Чехии, не красят руководство этой страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Из Праги много истеричных заявлений... ПРАЙМ, 23.11.2023
общество , новости, россия, дмитрий песков, чехия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Истеричные заявления, поступающие со стороны Чехии, не красят руководство этой страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это, скорее, их беда а не наша", — сообщил Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента России также добавил, что Россия не представляет угрозы для Европы, но Европа, контролируемая США, создает проблемы для российской безопасности. Он также указал, что НАТО, двигаясь к границам страны, усиливает эту угрозу.
Песков подчеркнул, что Россия примет меры на действия альянса.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что все страны НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе.