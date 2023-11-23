МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Истеричные заявления, поступающие со стороны Чехии, не красят руководство этой страны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чехия решила заморозить российскую госсобственность

"Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну уж такое поколение политиков у них у власти. Это, скорее, их беда а не наша", — сообщил Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента России также добавил, что Россия не представляет угрозы для Европы, но Европа, контролируемая США, создает проблемы для российской безопасности. Он также указал, что НАТО, двигаясь к границам страны, усиливает эту угрозу.

Песков подчеркнул, что Россия примет меры на действия альянса.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что все страны НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе.