МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Специальный борт МЧС России вывезет еще 103 россиянина и членов их семей в Москву, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. В Израиле подсчитали, во сколько обойдется конфликт в Газе

"Еще 103 россиян и членов их семей, из них 47 детей, доставит спецборт МЧС России в Москву", — сказано в публикации.

В МЧС подчеркнули, что автобусы с эвакуированными из сектора Газа направляются в аэропорт Каира.

Ранее 23 ноября Министерство иностранных дел России сообщило, что из Газы вывели 653 соотечественника из около 900 подавших заявки.