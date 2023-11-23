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Спецборт МЧС доставит из Египта еще 103 россиянина и членов их семей
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Специальный борт МЧС России вывезет еще 103 россиянина и членов их семей в Москву, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. "Еще 103 россиян и членов их семей, из них 47 детей,... ПРАЙМ, 23.11.2023
общество , новости, россия, сектор газа, мчс россии, эвакуация россиян
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Специальный борт МЧС России вывезет еще 103 россиянина и членов их семей в Москву, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
"Еще 103 россиян и членов их семей, из них 47 детей, доставит спецборт МЧС России в Москву", — сказано в публикации.
В МЧС подчеркнули, что автобусы с эвакуированными из сектора Газа направляются в аэропорт Каира.
Ранее 23 ноября Министерство иностранных дел России сообщило, что из Газы вывели 653 соотечественника из около 900 подавших заявки.