МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Подготовка к этому отопительному сезону была интенсивной, на предприятиях электроэнергетики накоплены запасы ресурсов со значительным резервом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин и просил держать вопрос прохождения отопительного сезона на особом контроле. Путин поручил обеспечить нормальное отопление в российских регионах

"В целом подготовка к отопительному циклу велась интенсивно. На предприятиях электроэнергетики были накоплены достаточные запасы ресурсов, даже с значительным в этом году резервом. По дизтопливу они превысили нормативы на 35%, по углю — вовсе на 240%", — сказал он на заседании кабмина.

Похожая ситуация в котельных: там запасы угля и жидкого топлива выше нормы на 30% и 20% соответственно. Мишустин отметил, что от слаженности действий, бесперебойности работы всех профильных служб будет зависеть развитие многих отраслей экономики и качество жизни десятков миллионов граждан.

"Естественно, что все вопросы, связанные с прохождением отопительного сезона, надо держать на особом контроле. Чем вы и занимаетесь", — добавил премьер.

Он также отметил эффективность созданной кабмином три года назад системы мониторинга инцидентов и аварий и призвал активно взаимодействовать с регионами.

"И, что важно еще, добиваться все-таки сокращения задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациям", — сказал он.