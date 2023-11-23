МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Иностранные беженцы пытались прорваться через границу Мурманской области с Финляндией, но их остановили, заявил губернатор региона Андрей Чибис. СМИ: Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного

"Наша главная задача — обеспечить безопасность проживающих на территории Мурманской области людей. К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы (с Финляндией) со стороны иностранных граждан. Она естественно пресечена", — сообщил Чибис в видеообращении в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что после закрытия финскими властями трех КПП останется только один пункт "Лотта" в Мурманской области.

По словам губернатора, несмотря на действия Финляндии, закрывающей пункты пропуска, власти Мурманской области предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка.