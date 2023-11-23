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Беженцы пытались прорвать границу с Финляндией, заявил Чибис
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Иностранные беженцы пытались прорваться через границу Мурманской области с Финляндией, но их остановили, заявил губернатор региона Андрей Чибис. "Наша главная задача — обеспечить... ПРАЙМ, 23.11.2023
общество , новости, россия, финляндия, беженцы, кпп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Иностранные беженцы пытались прорваться через границу Мурманской области с Финляндией, но их остановили, заявил губернатор региона Андрей Чибис.
"Наша главная задача — обеспечить безопасность проживающих на территории Мурманской области людей. К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы (с Финляндией) со стороны иностранных граждан. Она естественно пресечена", — сообщил Чибис в видеообращении в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что после закрытия финскими властями трех КПП останется только один пункт "Лотта" в Мурманской области.
По словам губернатора, несмотря на действия Финляндии, закрывающей пункты пропуска, власти Мурманской области предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка.