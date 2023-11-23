МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Выпускники высших учебных заведений и среднего профессионального образования в России сегодня испытывают трудности с трудоустройством по специальности, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Володин указал на важность обмена образовательными практиками России и КНР

"Мы четко видим и понимаем, что у нас есть проблемы с трудоустройством по специальности. То есть мы в принципе сегодня имеем перекос в экономике с тем, что мы готовим специалистов, которые не могут себя найти на рынке. Поэтому этот перекос нужно устранять, и мы его планируем устранять через (шестилетний — прим. ред.) прогноз", — сказал Котяков во время пленарной сессии "Инвестиция в человека — инвестиция в будущее" на выставке "Россия"

По его словам, решение этой проблемы заключается в разработке совместно с работодателями прогноза рынка труда на шестилетнюю перспективу с учетом развития технологий и новых профессий, что позволит сформировать необходимые цифры приема в ВУЗах и СПО и изменить подход к прогнозированию подготовки специалистов и преподавательского состава.

Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работу Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.