2023-11-23T19:02:15+03:00
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Котяков раскрыл проблему трудоустройства выпускников ВУЗов
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Выпускники высших учебных заведений и среднего профессионального образования в России сегодня испытывают трудности с трудоустройством по специальности, сообщил министр труда и... ПРАЙМ, 23.11.2023
общество , экономика, госпроекты, новости, россия, работа, трудоустройство, выпускники
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Выпускники высших учебных заведений и среднего профессионального образования в России сегодня испытывают трудности с трудоустройством по специальности, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
"Мы четко видим и понимаем, что у нас есть проблемы с трудоустройством по специальности. То есть мы в принципе сегодня имеем перекос в экономике с тем, что мы готовим специалистов, которые не могут себя найти на рынке. Поэтому этот перекос нужно устранять, и мы его планируем устранять через (шестилетний — прим. ред.) прогноз", — сказал Котяков во время пленарной сессии "Инвестиция в человека — инвестиция в будущее" на выставке "Россия"
По его словам, решение этой проблемы заключается в разработке совместно с работодателями прогноза рынка труда на шестилетнюю перспективу с учетом развития технологий и новых профессий, что позволит сформировать необходимые цифры приема в ВУЗах и СПО и изменить подход к прогнозированию подготовки специалистов и преподавательского состава.
Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работу Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.