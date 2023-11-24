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Новая группа эвакуированных россиян из Газы прибыла в Домодедово
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Самолет МЧС России, на борту которого из сектора Газа эвакуировали новую группу граждан России, приземлился в аэропорту "Домодедово", свидетельствуют данные табло в аэропорту и... ПРАЙМ, 24.11.2023
право, общество , здоровье, новости, в мире, россия, аэропорт домодедово, сектор газа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Самолет МЧС России, на борту которого из сектора Газа эвакуировали новую группу граждан России, приземлился в аэропорту "Домодедово", свидетельствуют данные табло в аэропорту и передает корреспондент РИА Новости.
По данным МЧС, на борту — 103 россиянина и членов их семей, включая 47 детей. Борт приземлился в "Домодедово" в 0:38 мск.
Прибывшие этим рейсом россияне находятся в зоне таможенного контроля, с ними также работают медики и волонтеры.
Ранее МИД РФ сообщал, что из сектора Газа удалось уже вывезти 653 из около 900 соотечественников.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо оказать гуманитарную помощь и вести работу по эвакуации граждан России и их родственников, находящихся в секторе Газа.