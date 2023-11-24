МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Самолет МЧС России, на борту которого из сектора Газа эвакуировали новую группу граждан России, приземлился в аэропорту "Домодедово", свидетельствуют данные табло в аэропорту и передает корреспондент РИА Новости. Перемирие в секторе Газа начнется утром в пятницу, сообщил МИД Катара

По данным МЧС, на борту — 103 россиянина и членов их семей, включая 47 детей. Борт приземлился в "Домодедово" в 0:38 мск.

Прибывшие этим рейсом россияне находятся в зоне таможенного контроля, с ними также работают медики и волонтеры.

Ранее МИД РФ сообщал, что из сектора Газа удалось уже вывезти 653 из около 900 соотечественников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо оказать гуманитарную помощь и вести работу по эвакуации граждан России и их родственников, находящихся в секторе Газа.