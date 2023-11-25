МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. На расположенном между сектором Газа и Египтом КПП "Рафах" ожидают перехода еще около 500 россиян, сообщил журналистам врач-уролог из анклава Ияд Салха, прибывший в ночь на субботу в Москву эвакуационным рейсом МЧС РФ из Каира. ЮАР потребует признать Израиль государством апартеида, сообщили СМИ

"Очень много людей (ожидают перехода границы — ред.). Очень много среди них россиян. Осталось еще 500 человек", — заявил он.

Салха рассказал, что дорога от дома до КПП "Рафах" заняла у него примерно трое суток, на выходе по так называемому "безопасному коридору" лежат трупы мирных жителей.

По словам медика, он работает в больнице "Назер" и рядом с ней разрывались снаряды, несмотря на то, что военных там нет. "Положение там очень сложное, очень трудное. Там много мертвых людей. Бомбили. Рядом с больницей падали (снаряды)… При этом я там не видел никаких военных", — сказал он.

Ранее МЧС сообщило, что в ночь на субботу в Москве приземлился очередной спецборт, который доставил из Каира 105 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей, в том числе 55 детей. Всего, по данным ведомства, в Россию привезли более 760 человек, из них более 360 — дети. Накануне МЧС сообщало, что число заявок на эвакуацию от россиян возросло до 909.