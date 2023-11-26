МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Число кибератак на онлайн-магазины в России выросло почти вдвое в преддверии ноябрьской распродажи, рассказал РИА Новости эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Бунин. В Китае началась онлайн-распродажа по случаю Дня холостяка

"По данным Kaspersky DDoS Protection, в преддверии скидок на "Черную пятницу" 11.11 количество атак на онлайн-магазины в России выросло примерно в два раза", — сообщил Бунин.

Он отметил, что после 11 ноября количество таких атак сократилось на четверть, однако активность продолжает оставаться на высоком уровне: "Мы наблюдаем увеличение количества и мощности атак в этом сегменте по сравнению с октябрем этого года".

В России в октябре начались ежегодные осенние распродажи, посвященные крупным акциям Распродажа 11.11.2023 и Черная Пятница 2023.