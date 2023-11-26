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https://1prime.ru/society/20231126/842373766.html
Эксперт рассказал об увеличении атак на онлайн-магазины в России
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Число кибератак на онлайн-магазины в России выросло почти вдвое в преддверии ноябрьской распродажи, рассказал РИА Новости эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского"... ПРАЙМ, 26.11.2023
общество , бизнес, новости, россия, хакерские атаки, распродажи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Число кибератак на онлайн-магазины в России выросло почти вдвое в преддверии ноябрьской распродажи, рассказал РИА Новости эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Бунин.
"По данным Kaspersky DDoS Protection, в преддверии скидок на "Черную пятницу" 11.11 количество атак на онлайн-магазины в России выросло примерно в два раза", — сообщил Бунин.
Он отметил, что после 11 ноября количество таких атак сократилось на четверть, однако активность продолжает оставаться на высоком уровне: "Мы наблюдаем увеличение количества и мощности атак в этом сегменте по сравнению с октябрем этого года".
В России в октябре начались ежегодные осенние распродажи, посвященные крупным акциям Распродажа 11.11.2023 и Черная Пятница 2023.