МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. США не применяют вторичные санкции в отношении Индии из-за покупки российской нефти выше ценового потолка, чтобы сдержать цены на топливо перед президентскими выборами в стране, рассказал РИА Новости эксперт Института энергетики и финансов (ИЭФ) Михаил Журавлев. Поездка Лаврова на СМИД ОБСЕ не нарушит санкции, заявили в ЕК

"США, вероятно, закрывают глаза на продажу нефти выше ценового потолка и не вводят вторичные санкции. Это нужно для сдерживания цен на топливо в США в преддверии президентских выборов", — сказал он.

Тем не менее, по словам собеседника агентства, есть риск, что США при необходимости могут ввести ограничения против Индии из-за нарушения антироссийских санкций. Сейчас индийские компании оплачивают нефть из России в том числе долларами США и дирхамами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). США могут надавить на Эмираты, тогда индийские счета в банках ОАЭ, на которых хранятся деньги за российскую нефть, арестуют.

Эксперт считает, чтобы снизить риски, Индии необходимо решить проблемы с выбором валюты для оплаты поставок нефти из России. "Нужно предпринять несколько шагов к решению проблемы: выровнять торговый баланс и разрешить свободную конвертацию рупии в рубль, что требует изменения законодательства Индии", — сказал Журавлев.

Ранее в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники сообщило, что российские поставщики нефти не могут заключать сделки в индийских рупиях из-за неофициальных указаний ЦБ РФ. По словам источников, Индия оплачивает грузы китайским юанем, гонконгским долларом и дирхамом ОАЭ, который привязан к доллару США.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.