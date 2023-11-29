2023-11-29T17:58:57+03:00
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Роскачество опубликует итоги исследования красной икры
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Роскачество проводит исследование красной икры, результаты такой проверки станут известны к концу текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. "Роскачество уже... ПРАЙМ, 29.11.2023
общество , новости, россия, икра, роскачество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Роскачество проводит исследование красной икры, результаты такой проверки станут известны к концу текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Роскачество уже проводит исследование икры лососевых и планирует опубликовать результаты к концу года. В ходе исследования мы планируем выявить фальсификатчиков и воздействовать на них, а также предупредить потребителей о рисках приобретения икры от ненадежных поставщиков", — сообщили в пресс-службе.
Предыдущее исследование проводилось два года назад, его итоги были опубликованы в декабре 2021 года. Тогда эксперты Роскачества пришли к выводу, что качество красной икры в России за последние годы заметно ухудшилось; в ряде образцов были даже обнаружены кишечная палочка, опасные микроорганизмы и консерванты.
Еще раньше красная икра проверялась в 2018 году: тогда с нарушениями обязательных требований безопасности оказались 31% исследованных торговых марок, а в 2021 году их доля увеличилась до 81%.