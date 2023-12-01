2023-12-01T08:36:00+03:00
2023-12-01T09:17:47+03:00
2023-12-01T08:36:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231201/842428479.html
Армия Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие, открыв огонь по территории Израиля, Тель-Авив возобновил боевые действия в секторе Газа, сообщила израильская армия ЦАХАЛ. Ранее... ПРАЙМ, 01.12.2023
общество , новости, израиль, сектор газа, хамас, палестино-израильский конфликт
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/90/841919059.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/90/841919059.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/90/841919058.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/90/841919058.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/90/841919046.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84191/90/841919046.jpg
https://1prime.ru/finance/20231128/842388450.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие, открыв огонь по территории Израиля, Тель-Авив возобновил боевые действия в секторе Газа, сообщила израильская армия ЦАХАЛ.
Ранее стороны при посредничестве Катара заключили перемирие для обмена пленными и поставок гуманитарной помощи в анклав. Официально перемирие истекло 1 декабря, в пятницу, в восемь утра по московскому времени, информация о его продлении не поступала.
"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа", — написал ЦАХАЛ в телеграм.
По словам очевидцев, израильская армия наносит удары по объектам на востоке города Рафах, а также ведет ожесточенные бои на востоке Хан-Юниса.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, бойцы проникли в приграничные районы страны. В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.