МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие, открыв огонь по территории Израиля, Тель-Авив возобновил боевые действия в секторе Газа, сообщила израильская армия ЦАХАЛ. ЦБ Израиля оценил финансовые затраты из-за конфликта с ХАМАС

Ранее стороны при посредничестве Катара заключили перемирие для обмена пленными и поставок гуманитарной помощи в анклав. Официально перемирие истекло 1 декабря, в пятницу, в восемь утра по московскому времени, информация о его продлении не поступала.

"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа", — написал ЦАХАЛ в телеграм.

По словам очевидцев, израильская армия наносит удары по объектам на востоке города Рафах, а также ведет ожесточенные бои на востоке Хан-Юниса.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, бойцы проникли в приграничные районы страны. В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.