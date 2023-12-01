МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Перемирие между Израилем и ХАМАС могут возобновить, если палестинское движение согласится освободить заложников, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники. Израиль готовится ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру

"Если ХАМАС возьмет на себя обязательство освободить больше заложников, пауза (в боевых действиях — ред.) еще может быть восстановлена, несмотря на то, что израильские войска уже начали обстреливать сектор Газа", — пишет издание.

Ранее израильская армия заявила, что палестинское движение нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по территории Израиля и военные возобновили боевые действия в секторе Газа.

Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.