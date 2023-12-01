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2023
https://1prime.ru/society/20231201/842429467.html
СМИ узнали условие для возобновления перемирия между Израилем и ХАМАС
Общество
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Перемирие между Израилем и ХАМАС могут возобновить, если палестинское движение согласится освободить заложников, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники. "Если... ПРАЙМ, 01.12.2023
общество , новости, израиль, сектор газа, хамас, палестино-израильский конфликт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Перемирие между Израилем и ХАМАС могут возобновить, если палестинское движение согласится освободить заложников, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Если ХАМАС возьмет на себя обязательство освободить больше заложников, пауза (в боевых действиях — ред.) еще может быть восстановлена, несмотря на то, что израильские войска уже начали обстреливать сектор Газа", — пишет издание.
Ранее израильская армия заявила, что палестинское движение нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по территории Израиля и военные возобновили боевые действия в секторе Газа.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.