МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Перемирие между Израилем и ХАМАС могут возобновить, если палестинское движение согласится освободить заложников, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

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Израиль готовится ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру

"Если ХАМАС возьмет на себя обязательство освободить больше заложников, пауза (в боевых действиях — ред.) еще может быть восстановлена, несмотря на то, что израильские войска уже начали обстреливать сектор Газа", — пишет издание.

Ранее израильская армия заявила, что палестинское движение нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по территории Израиля и военные возобновили боевые действия в секторе Газа.

Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.