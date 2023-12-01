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У сотрудников Wildberries проверили документы в рамках воинского призыва
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Правоохранители провели плановую проверку документов в рамках воинского призыва на срочную службу среди сотрудников на складе Wildberries в Тульской области, рассказали в... ПРАЙМ, 01.12.2023
общество , новости, россия, wildberries, документы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Правоохранители провели плановую проверку документов в рамках воинского призыва на срочную службу среди сотрудников на складе Wildberries в Тульской области, рассказали в пресс-службе компании.
"На складе Wildberries в Алексино прошла плановая проверка документов в рамках воинского призыва на срочную службу", — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что это несущественно повлияло на работу склада, сейчас все работает в стандартном режиме. "Руководство склада оказало содействие правоохранительным органам", — добавили в компании.