МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Правоохранители провели плановую проверку документов в рамках воинского призыва на срочную службу среди сотрудников на складе Wildberries в Тульской области, рассказали в пресс-службе компании. Wildberries начал скрывать некоторые негативные отзывы

"На складе Wildberries в Алексино прошла плановая проверка документов в рамках воинского призыва на срочную службу", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что это несущественно повлияло на работу склада, сейчас все работает в стандартном режиме. "Руководство склада оказало содействие правоохранительным органам", — добавили в компании.