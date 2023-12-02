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Аналитик объяснил, как присоединение Бразилии к ОПЕК+ скажется на БРИКС
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Присоединение Бразилии к ОПЕК+ укрепит переговорные позиции БРИКС, заявил РИА Новости венесуэльский аналитик Эрнан Самора. Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе... ПРАЙМ, 02.12.2023
новости, нефть, энергетика, общество , экономика, мировая экономика, бразилия, опек, брикс, экспертное мнение
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Присоединение Бразилии к ОПЕК+ укрепит переговорные позиции БРИКС, заявил РИА Новости венесуэльский аналитик Эрнан Самора.
Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе 2024 года, следует из официального коммюнике альянса.
"БРИКС получит больше возможностей для ведения переговоров на международном уровне… Конечно же, если в твоем блоке есть нефтяные страны, как в случае с БРИКС, ты будешь садиться за стол переговоров и вести переговоры с (определенным) весом", — сказал эксперт.
Согласно данным национального нефтяного агентства Бразилии (ANP), в прошлом году средняя добыча нефти в стране достигла 3 миллионов баррелей в сутки, увеличившись на 4% к показателю годом ранее. Генеральный директор бразильского нефтегазового гиганта Petrobras Жан-Поль Пратеш говорил РИА Новости в июле, что страна может нарастить добычу еще на 4-5% в 2023-2024 годах.