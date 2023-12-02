МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Присоединение Бразилии к ОПЕК+ укрепит переговорные позиции БРИКС, заявил РИА Новости венесуэльский аналитик Эрнан Самора. Решение ОПЕК+ назвали "горько-сладкой" победой главного конкурента России

Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе 2024 года, следует из официального коммюнике альянса.

"БРИКС получит больше возможностей для ведения переговоров на международном уровне… Конечно же, если в твоем блоке есть нефтяные страны, как в случае с БРИКС, ты будешь садиться за стол переговоров и вести переговоры с (определенным) весом", — сказал эксперт.

Согласно данным национального нефтяного агентства Бразилии (ANP), в прошлом году средняя добыча нефти в стране достигла 3 миллионов баррелей в сутки, увеличившись на 4% к показателю годом ранее. Генеральный директор бразильского нефтегазового гиганта Petrobras Жан-Поль Пратеш говорил РИА Новости в июле, что страна может нарастить добычу еще на 4-5% в 2023-2024 годах.