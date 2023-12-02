МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X подвергли жесткой критике высказывание президента Украины Владимира Зеленского в интервью Associated Press о начале новой фазы конфликта в 2024 году. Как заявил украинский лидер, ожидается, что зима осложнит военные действия после летнего контрнаступления, не принесшего желаемых результатов в связи с нехваткой оружия и сухопутных войск. Зеленский заявил, что Запад не оказывает давления по переговорам с Россией

Пользователь с ником lordsarcastico без обиняков заявил, что глава Украины в будущем году будет скрываться от преследования: "В 2024 году ты будешь прятаться в Майами".

Эту тему продолжил комментатор ScottHarris59: "Твоя маленькая война проиграна. Беги, малыш, беги".

BlueKyp тоже посоветовал украинскому лидеру отправиться в теплые края: "Кому ты нужен, Зеленский. Бери новую яхту и свои миллиарды долларов и отправляйся на Карибы".

А по мнению пользователя RedRose34008346, Зеленского ждет менее светлое будущее: "Если повезет, в следующем году ты окажешься в тюрьме".

Но пессимистичней всех оказалась комментатор Dolores15967995, обрисовавшая положение, в которое попал Зеленский, двумя словами: "Все кончено".