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2023
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"Бери яхту". Зеленскому нашли место для укрытия после его слов о России
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Пользователи соцсети X подвергли жесткой критике высказывание президента Украины Владимира Зеленского в интервью Associated Press о начале новой фазы конфликта в 2024 году. Как... ПРАЙМ, 02.12.2023
общество , новости, соцсеть x, комментарии, владимир зеленский, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X подвергли жесткой критике высказывание президента Украины Владимира Зеленского в интервью Associated Press о начале новой фазы конфликта в 2024 году. Как заявил украинский лидер, ожидается, что зима осложнит военные действия после летнего контрнаступления, не принесшего желаемых результатов в связи с нехваткой оружия и сухопутных войск.
Пользователь с ником lordsarcastico без обиняков заявил, что глава Украины в будущем году будет скрываться от преследования: "В 2024 году ты будешь прятаться в Майами".
Эту тему продолжил комментатор ScottHarris59: "Твоя маленькая война проиграна. Беги, малыш, беги".
BlueKyp тоже посоветовал украинскому лидеру отправиться в теплые края: "Кому ты нужен, Зеленский. Бери новую яхту и свои миллиарды долларов и отправляйся на Карибы".
А по мнению пользователя RedRose34008346, Зеленского ждет менее светлое будущее: "Если повезет, в следующем году ты окажешься в тюрьме".
Но пессимистичней всех оказалась комментатор Dolores15967995, обрисовавшая положение, в которое попал Зеленский, двумя словами: "Все кончено".