МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что надеется продвинуться вперед с официальным голосованием по делу об импичменте президенту США Джо Байдену, заявив, что это "необходимый шаг" из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых правонарушений членов его семьи. Конгресс США одобрил законопроект о передаче Киеву активов России

В конце ноября издание Washington Post со ссылкой на источник сообщило, что республиканцы в палате представителей конгресса США уже в ближайшие недели могут вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках процедуры импичмента Байдену.

"Это стало необходимым шагом… Мы с (представителем палаты представителей, Стефаник — ред.) Элизой дважды работали в команде защиты (экс-президента США — ред.) Дональда Трампа по импичменту, когда демократы использовали это в наглых, партийных политических целях. Мы осудили такое использование. Это же совсем другое дело", — заявил Джонсон в эфире телеканала Fox News.

По его словам, ряд комитетов по юрисдикции проделывает огромную работу по поиску доказательств правонарушений среди Байденов, однако Белый дом блокирует их и "скрывает тысячи страниц доказательств".

Расследование в рамках процедуры импичмента Байдену было запущено в палате представителей по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, которого вскоре сняли с занимаемой должности по итогам общего голосования в палате. Маккарти запустил процедуру в обход голосования, которое не является обязательной частью на данном этапе.

Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США занимается расследованием, которое призвано установить предполагаемую вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы злоупотреблявшим его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру. Повестку сыну президента — Хантеру Байдену — выписал конгрессмен-республиканец, председатель комитета по надзору Джеймс Комер.