МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. В секторе Газа остаются еще 150-200 россиян, они будут вывезены из анклава, сообщил РИА Новости глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

"С МЧС мы общались, вместе там осталось наших порядка 150-200 человек. Я думаю, мы их вывезем оттуда. Российское гражданство, да. Нас понимают и слышат. И ХАМАС, и в том числе Израиль", — заявил он.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.