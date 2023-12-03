МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Группа из 133 россиян и членов их семей прошла через КПП "Рафах", сообщает в воскресенье МЧС России в Telegram-канале. Лавров рассказал, в чем корень уязвимости Израиля

В конце ноября в ведомство сообщало, что через данный пункт на границе сектора Газа и Египта с начала обострения палестино-израильского конфликта прошли уже 750 россиян.

"МЧС России продолжает работу с покинувшими сектор Газа россиянами. Через пункт пропуска "Рафах" прошли еще 133 россиянина и члены их семей", — сказано в сообщении ведомства.

Специалисты МЧС России в Египте оказывают российским гражданам медицинскую и психологическую помощь, с оформлением документов, обеспечивают водой и питанием. "После прохождения всех необходимых этапов авиация ведомства доставит эвакуированных в Москву", — отмечается в сообщении.