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Через КПП "Рафах" прошли еще 133 россиянина
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Группа из 133 россиян и членов их семей прошла через КПП "Рафах", сообщает в воскресенье МЧС России в Telegram-канале. В конце ноября в ведомство сообщало, что через данный пункт... ПРАЙМ, 03.12.2023
общество , новости, израиль, сектор газа, кпп "рафах", россияне
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Группа из 133 россиян и членов их семей прошла через КПП "Рафах", сообщает в воскресенье МЧС России в Telegram-канале.
В конце ноября в ведомство сообщало, что через данный пункт на границе сектора Газа и Египта с начала обострения палестино-израильского конфликта прошли уже 750 россиян.
"МЧС России продолжает работу с покинувшими сектор Газа россиянами. Через пункт пропуска "Рафах" прошли еще 133 россиянина и члены их семей", — сказано в сообщении ведомства.
Специалисты МЧС России в Египте оказывают российским гражданам медицинскую и психологическую помощь, с оформлением документов, обеспечивают водой и питанием. "После прохождения всех необходимых этапов авиация ведомства доставит эвакуированных в Москву", — отмечается в сообщении.