МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Израиль планирует провести в ближайшие недели операцию высокой интенсивности в секторе Газа, а затем боевые действия могут перейти в фазу низкой интенсивности, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника. Израиль готовится ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру

"Израильские войска ожидают, что "в ближайшие недели они будут проводить операции высокой интенсивности, а затем, возможно, перейдут к режиму низкой интенсивности", — сказано в материале издания.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что наиболее интенсивная фаза наземной операции израильской армии придется на начало 2024 года, при этом кампания в целом может продлиться более года.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.