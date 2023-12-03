NYT: Израиль скоро проведет операцию высокой интенсивности в секторе Газа
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Израиль планирует провести в ближайшие недели операцию высокой интенсивности в секторе Газа, а затем боевые действия могут перейти в фазу низкой интенсивности, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника.
"Израильские войска ожидают, что "в ближайшие недели они будут проводить операции высокой интенсивности, а затем, возможно, перейдут к режиму низкой интенсивности", — сказано в материале издания.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что наиболее интенсивная фаза наземной операции израильской армии придется на начало 2024 года, при этом кампания в целом может продлиться более года.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.
Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
https://1prime.ru/society/20231203/842443274.html